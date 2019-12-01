Desde el Oriente, Torres Piña llama a defender la soberanía con unidad y trabajo territorial

Zitácuaro, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Ante más de 5 mil personas reunidas en una Asamblea Informativa en el Oriente del estado, Carlos Torres Piña afirmó que la soberanía nacional y la transformación se defienden desde el territorio, con el pueblo organizado y en unidad, al convocar a fortalecer el respaldo al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, Torres Piña sostuvo que la defensa de México no puede quedarse en el discurso, sino que debe construirse todos los días con organización, participación ciudadana y cercanía con la gente.

“Desde el Oriente de Michoacán demostramos que la transformación tiene fuerza, tiene rumbo y tiene pueblo para defenderla”, expresó ante miles de asistentes.

En ese sentido, hizo un llamado a cerrar filas y privilegiar la unidad como la principal fortaleza del movimiento, al señalar que solo trabajando de manera organizada será posible consolidar los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación y hacer frente a quienes buscan frenar el cambio.

Asimismo, convocó a las y los asistentes a recorrer calles, colonias y comunidades para llevar casa por casa, a ras de tierra, la información sobre las acciones y resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum, fortaleciendo la conciencia ciudadana y el respaldo al proyecto de nación que, dijo, mantiene como prioridad la defensa de la soberanía de México.

Carlos Torres Piña reiteró que Michoacán seguirá siendo un estado protagonista en la consolidación de la transformación nacional y aseguró que desde cada región se continuará organizando al pueblo para defender la soberanía, fortalecer la unidad y mantener vivo el movimiento que impulsa el bienestar y la justicia social para todas y todos.