Deporte y disciplina fortalecen la seguridad de Michoacán; Bedolla inaugura Torneo Inter Guardia Civil

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Al inaugurar el Torneo Deportivo Inter Guardia Civil, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró el espíritu deportivo y de competitividad de los más de mil participantes, y reafirmó que el fortalecimiento de la seguridad en el estado pasa necesariamente por la dignificación laboral y el bienestar integral de quienes protegen a la población.

El mandatario destacó que estas actividades, que concluirán hasta el jueves de la próxima semana, no solo fomentan la salud y el bienestar, sino que contribuyen a estrechar los lazos de hermandad y disciplina de agentes y trabajadores de la corporación policial, de los cuales compiten 368 mujeres y 712 hombres, en las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, box, tiro, carrera de obstáculos y carrera atlética de tres kilómetros.

Ramírez Bedolla reconoció el esfuerzo diario que realizan el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina y las y los agentes de la Guardia Civil por el bien de la entidad. “Todos tenemos mucho que aportar a Michoacán. Deseo que disfruten de las actividades de este encuentro. Exhorto a todas y todos los participantes a competir con honor y lealtad institucional”, manifestó.

Subrayó que impulsar los valores de las y los agentes de la Guardia Civil desde un enfoque deportivo, no es un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una estrategia integral que suma de manera directa a las labores de seguridad en el estado.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, externó que al fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y el liderazgo a través de la sana competencia, se fortalece el tejido interno de la corporación, lo que se traduce en agentes más resilientes, comprometidos y con una mayor vocación de servicio para proteger la tranquilidad de las familias michoacanas.

Acompañaron al gobernador el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Arias Reyes; competidoras y competidores, y personal de la Secretaría de Seguridad Pública.