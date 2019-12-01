Dayana Pérez refrenda respaldo a la defensa de la soberanía nacional

Salvador Escalante, Michoacán, 9 de febrero del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en la Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, donde expresó públicamente su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en acciones encaminadas a la defensa de la soberanía nacional.

Durante su participación, la alcaldesa destacó la importancia de la unidad entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer al país, reiterando que gobernar con amor, justicia y libertad implica asumir compromisos firmes en favor del bienestar colectivo y la estabilidad nacional.

Asimismo, Dayana Pérez Mendoza señaló que continuará participando y representando a Salvador Escalante en los espacios de diálogo y toma de decisiones donde se impulsen políticas orientadas al desarrollo social, económico y humano, bajo una visión de escuchar, resolver y transformar las realidades de las comunidades.

La presidenta municipal subrayó que su administración mantiene una postura activa y comprometida con las causas que fortalecen a México, reafirmando el orgullo y la identidad de su municipio, donde Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su cultura y su gente.