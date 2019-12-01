Dayana Pérez Mendoza impulsa un gobierno cercano y de escucha en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 22 de enero 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, reiteró que escuchar de frente y atender con responsabilidad es parte esencial de su labor al frente del gobierno municipal. Durante una jornada de atención ciudadana, dialogó directamente con vecinas y vecinos, dando seguimiento puntual a sus solicitudes y canalizándolas a las áreas correspondientes para su pronta atención.

Bajo la convicción de Gobernar con amor, justicia y Libertad, la alcaldesa destacó que la cercanía con la ciudadanía permite conocer de primera mano las necesidades reales de las comunidades y construir soluciones desde el diálogo y la participación.

Escuchar, resolver y transformar son principios que guían el trabajo diario de la administración municipal, afirmó Dayana Pérez Mendoza, al señalar que gobernar también es estar presente, dar la cara y trabajar de manera constante para que las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan.

Con este compromiso firme, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la atención ciudadana y el bienestar social, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su tradición y cultura, sino también por un gobierno cercano a su gente.