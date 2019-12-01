Conmemora Yankel Benítez 52 aniversario de la colonia Expropiación Petrolera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:38:46

Morelia, Michoacán; 19 de marzo de 2026.- Con un llamado a defender la soberanía no solo de agentes externos sino de las amenazas a la democracia desde dentro del país, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, conmemoró el 52 Aniversario de la colonia Expropiación Petrolera.

Acompañado por vecinas y vecinos, así como titulares de diversas dependencias municipales, el encargado de la política interna local hizo “Un llamado a no olvidar que la soberanía no solo se pierde desde afuera; también se erosiona cuando se lastima la democracia”.

En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento señaló que esta fecha tan significativa debe servir para no solo mirar al pasado con nostalgia sino alzar la voz para defender las necesidades del presente.

Yankel Benítez refrendó que, al conmemorar las fechas significativas para las colonias morelianas, y alzando la voz junto a las vecinas y vecinos, se construye el mejor lugar para vivir.