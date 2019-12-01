Con nuevo protocolo, Poder Judicial de Michoacán fortalece la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Con el fin de continuar fortaleciendo una cultura institucional basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas, el Poder Judicial de Michoacán emitió el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, instrumento que establece procedimientos uniformes para prevenir, atender, investigar y sancionar este tipo de conductas dentro de la institución.

El documento, aprobado en sesión ordinaria del Órgano de Administración Judicial, representa un avance en la consolidación de espacios laborales libres de violencia y discriminación, al incorporar mecanismos de atención que privilegian la protección de las víctimas, evitan la revictimización y garantizan el acceso a la justicia bajo los principios de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, confidencialidad, debido proceso y presunción de inocencia.

Entre sus principales disposiciones, contempla acciones permanentes de prevención, como campañas institucionales, capacitación obligatoria para el personal, sensibilización en materia de igualdad de género y la emisión de un pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual.

Asimismo, crea la figura de las Personas Consejeras, quienes brindarán un primer contacto de orientación, acompañamiento y canalización a quienes consideren haber sido víctimas de estas conductas, además de informar sobre las distintas vías institucionales para presentar denuncias.

El instrumento también define las atribuciones de las autoridades competentes para la recepción, investigación y seguimiento de las denuncias, así como la posibilidad de dictar medidas de protección inmediatas cuando las circunstancias del caso lo requieran, priorizando la seguridad e integridad de las presuntas víctimas; además, establece criterios para la valoración de las pruebas con perspectiva de género, contempla la atención especializada mediante apoyo psicológico, médico o jurídico cuando sea necesario, y prevé el registro estadístico de los casos para fortalecer las acciones de prevención y mejora institucional.

El Comité de Ética, el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de grupos en Situación de Vulnerabilidad, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y vigilarán la observancia del Protocolo, aplicable a las conductas de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia digital relacionadas con el ámbito institucional, protegiendo la confidencialidad de las personas involucradas.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de garantizar ambientes de trabajo seguro, respetuoso e igualitario, fortaleciendo la confianza institucional mediante mecanismos claros para prevenir y atender cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas.

Consulta el Protocolo completo en: www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?id=827