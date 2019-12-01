Con inversión histórica, Sedum impulsa al sector constructor

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ha destinado una inversión histórica de más de 9 mil millones de pesos para transformar la movilidad en todo el estado, con obras que modernizan la entidad, informó la titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma.

Durante una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Michoacán, la funcionaria destacó que, de los más de 9 mil millones de pesos invertidos, 5 mil 159 millones se han destinado a Morelia y 3 mil 735 millones a Uruapan, mientras que los 585 millones restantes corresponden a obras en el interior del estado.

Refirió que en cuatro años la inversión en obra pública se triplicó, al pasar de 8 mil 263 millones de pesos durante la administración anterior a 24 mil 398 millones de pesos en el actual gobierno. Añadió que la meta es cerrar la administración con una inversión acumulada de 31 mil millones de pesos, lo que representa un impulso significativo para la infraestructura estatal y para las empresas del sector de la construcción.

Recordó que, desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se estableció como prioridad abatir el rezago histórico en infraestructura y movilidad, mediante tres ejes: el fortalecimiento institucional, con la creación de la Sedum y el Instituto del Transporte; la inversión en infraestructura, y la implementación de los primeros sistemas integrados de transporte. “Estos esfuerzos se materializan en proyectos como los teleféricos y el Morebús, obras que modernizan el estado, mejoran la movilidad y generan oportunidades económicas”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el presidente de la CMIC Michoacán, Alejandro Vargas Acosta, reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el trabajo de la Sedum para concretar proyectos que durante años parecían difíciles de realizar. Subrayó que las empresas michoacanas tienen una participación importante en la construcción de estas obras, con beneficios directos para sus trabajadores y la economía estatal.