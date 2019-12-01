Colegio de Morelia presenta nuevos talleres para fortalecer la capacitación y el emprendimiento

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- Para el Gobierno que encabeza el presidente, Alfonso Martínez Alcázar es prioridad brindar a la población moreliana nuevas oportunidades de capacitación, desarrollo e impulso al emprendimiento. Siguiendo esta visión, el Colegio de Morelia anunció su nueva oferta de talleres innovadores: Curso de Pilotaje de Drones, Fotografía Creativa y Formación en Electrónica Básica.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, explicó que a través de estos talleres las y los participantes podrán adquirir conocimientos prácticos y actuales, que les permitan fortalecer su formación profesional, así como generar nuevas alternativas de autoempleo y crecimiento económico.

Durante el anuncio de los nuevos talleres, se destacó los beneficios que ofrecerá el taller de pilotaje de drones, mismo que brindará conocimientos sobre el manejo seguro y eficiente de estas aeronaves. Cabe señalar que este curso está dirigido a mayores de 16 años, y se llevará a cabo del 01 al 22 de agosto del presente año, con un costo de 6 mil pesos; sin embargo, se ofrece un descuento del 40% para las primeras personas que se inscriban.

En cuanto al taller de Fotografía Creativa (Visual Lab), éste dará inicio el 05 de agosto, y está dirigido a un público de 14 años en adelante, con un costo mensual de 448 pesos. Su objetivo es despertar la curiosidad y hacer que los alumnos descubran que la fotografía comienza aprendiendo a observar.

En cuanto al taller de formación en Electrónica Básica, que iniciará el próximo 03 de agosto, tendrá un costo mensual de 508 pesos; el plan de estudios tiene una duración de un año, dividido en tres cuatrimestres (básico, intermedio y reparación de celulares), y está dirigido a un público desde los 12 años.

Las personas interesadas en inscribirse a los nuevos talleres, pueden solicitar más información al teléfono 443 298 25 60. También, pueden consultarse la página oficial del Colegio de Morelia, https://colegiodemorelia.gob.mx/, así como sus redes sociales.