Califica Felifer Macías como "mezquinos" a actores políticos que no avalan el proyecto El Batán

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio de 2025.- Como mezquinos, calificó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, a algunos actores políticos, principalmente del Partido de Morena, quienes anteponen un beneficio político electoral más allá del interés de miles de familias queretanas al no avalar el proyecto Batán Agua para Todos que ya respaldó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tienen que entender estos ciertos políticos que su mezquindad no va a estar por encima del interés de cientos de miles de queretanos, que sabemos que si no se hace algo ya, entre tres y cuatro años vamos a tener una crisis hídrica como se vivió en Nuevo León y como se vivió en Ciudad de México, donde por irresponsabilidades de los gobiernos no se hizo nada, entonces es terrible la mezquindad de estos políticos que anteponen un beneficio político electoral más allá del interés de miles de familias queretanas”.

Manifestó su respaldo a este proyecto de El Batán y al gobernador Mauricio Kuri por la visión que tiene de garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años.

“En este tema tan importante es necesario garantizar el vital líquido y en Querétaro nos anticipamos a las crisis y si no garantizamos un sistema de abasto de agua, vamos a tener una crisis hídrica entre 3 a 5 años, entonces que se dejen de mezquindades y que apoyemos este proyecto que nada más está avalado por la academia, sino también por especialistas, incluso también por la presidenta de la República”.

Afirmó que durante dos días seguidos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la mañana del Pueblo se posicionó a favor del proyecto del Batán el cual cuenta con el respaldo técnico de la Comisión Nacional del Agua.

“El proyecto Batán es viable y factible, la presidenta de México es una científica, una química y ella sabe de lo que está hablando y lo dice con toda claridad y cuando se cumplen las normas, claro que un sistema Batán de regeneración de agua es viable y es factible por eso todos respaldamos esta estrategia del gobernador Mauricio Kuri para garantizar el abasto de agua en la Zona metropolitana y en el Estado”.