Brinda Gobierno de Quiroga bienestar de las adultas mayores con la conferencia “Envejecer con dignidad”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 16:25:30
Quiroga, Michoacán, a 7 de diciembre 2025.- El Gobierno de Quiroga, en coordinación con el Sistema DIF Municipal y el Centro Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), llevó a cabo la conferencia “Envejecer con dignidad”, un espacio dedicado a fortalecer el bienestar integral de las adultas mayores del municipio.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, informó que, durante la jornada, se abordaron temas relacionados con el autocuidado, la salud emocional y el respeto a los derechos de las personas mayores, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan a una vida plena y acompañada.

Asimismo, reconoció el valor de estas actividades, destacando que representan una oportunidad para escuchar, atender y reconocer a quienes han dedicado su vida al desarrollo de sus familias y del propio municipio.

“La realización de estos espacios nos permite fortalecer la calidad de vida de nuestras adultas mayores. Por lo que, nuestro compromiso de seguir impulsando acciones para quienes más lo necesitan queda firma”, señaló la edil.

Al tiempo que reiteró que la administración a su cargo continuará trabajando de manera coordinada con instituciones y ciudadanía para promover entornos dignos, seguros y humanamente sensibles para las personas mayores.

Noventa Grados
