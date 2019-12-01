Bedolla y autoridades comunales de Pamatácuaro y Tzirio avanzan con obras

Bedolla y autoridades comunales de Pamatácuaro y Tzirio avanzan con obras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:43:32
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Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó reunión de trabajo con autoridades de las comunidades indígenas en autogobierno de Pamatácuaro y Tzirio, con quienes revisaron avances de infraestructura y propuestas de obras para su desarrollo.

En el encuentro, el mandatario refrendó el compromiso de continuar acciones de apoyo para fortalecer a las comunidades indígenas respetando el autogobierno, por lo que acordaron acompañar y mantener mesas de trabajo para concretar proyectos.

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