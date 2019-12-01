Bedolla presentará informe de gobierno en Zamora, Uruapan y Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 21:29:07

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el próximo fin de semana presentará su cuarto informe de gobierno de manera regional en Uruapan y Zamora, además del informe que presenta al Congreso del estado en la ciudad de Morelia.

El mandatario estatal expuso que el día 25 de septiembre presentará de manera formal su cuarto informe de labores ante el Congreso del Estado, el día 26 de septiembre asistirá a la ciudad de Zamora, mientras que el sábado 27 de septiembre se dará el informe regional en Uruapan.

Finalmente el domingo 28 de septiembre se llevará a cabo un evento en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Morelia.

“Queremos hacer esos tres informes regionales en las tres principales ciudades del estado para ampliar la información a las michoacanas y a los michoacanos”, mencionó Ramírez Bedolla.

Cabe recordar que el tercer informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se llevó a cabo en el Estadio Morelos, lugar en el que se informó a la población de manera masiva y se realizó la sesión solemne de la LXXVI Legislatura.