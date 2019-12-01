Avanza en municipios reforma para reducir sindicaturas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 11:44:37

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- El Congreso del Estado de Querétaro avanza en el proceso legislativo para concretar la reforma constitucional que reducirá el número de síndicos en los ayuntamientos de la entidad, pasando de dos a un solo representante por municipio, informó Sinhué Piedragil Ortiz, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, quien detalló que esta modificación responde de manera directa a un mandato federal.

Explicó que, al tratarse de una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 35 de la Constitución Política de Querétaro, el Poder Legislativo local debe sesionar bajo la figura de Constituyente Permanente, un procedimiento especial que involucra activamente a los 18 municipios del estado.

Confirmó que la Mesa Directiva ya recibió las primeras respuestas formales por parte de los ayuntamientos. En esta primera etapa, cinco demarcaciones entregaron sus consideraciones en sentido positivo Colón, Amealco de Bonfil, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles.

"Hicieron la tarea y lo que argumentaron es que están a favor de esta propuesta. Prácticamente no hay mucha discusión porque es un mandato constitucional federal".

Aclaró que el resto de los municipios no está obligado legalmente a emitir una postura en este punto del proceso.

Precisó la ruta que seguirá la iniciativa en los próximos días para poder entrar en vigor antes de los plazos electorales.

“El dictamen, enriquecido con el conocimiento de las respuestas de los primeros municipios, se subirá formalmente al Pleno de la Legislatura para su discusión y posterior votación. Requiere el aval de la mayoría de los diputados y una vez aprobado por el Congreso, el decreto se enviará formalmente a los 18 ayuntamientos del estado”.

Posteriormente, detalló, para que la reforma sea constitucional y se ordene su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, se necesita que la mayoría de los cabildos (al menos 10 de los 18) voten a favor en sus respectivas sesiones locales.

“Con esta modificación, la legislación de Querétaro quedará formalmente homologada con la normativa federal, simplificando la estructura orgánica y la integración de los próximos ayuntamientos en el estado”.