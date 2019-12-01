Aumentan los casos de gusano barrenador en Querétaro; van 88 acumulados 

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- El titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, Rosendo Anaya Aguilar informó que hasta la fecha se tiene un total de 88 casos de gusano barrenador en distintas especies: 67 en ganado bovino, 11 en perros, seis en ganado porcino y cuatro en caballos.

Detalló que, cuanto a la distribución geográfica, el municipio de Landa de Matamoros concentra el 42 por ciento de los casos, seguido de Pinal de Amoles con el 19 por ciento, Jalpan con el 17 por ciento, Arroyo Seco con el 10 por ciento, mientras que el resto de los municipios acumulan el 11 por ciento.

Reconoció que, en cuento a las características de los casos, entre el 40 y 45 por ciento de las lesiones se localizan en el ombligo de los animales, entre el 35 y 40 por ciento corresponden a heridas traumáticas, y entre el 15 y 20 por ciento están relacionadas con otras causas, como mordeduras de murciélago.

Manifestó que, ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo y las acciones de prevención para contener la propagación de esta plaga en la entidad.