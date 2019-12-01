Anuncia Gaby Molina, registro para acceder al programa D4TA de internet gratuito

Anuncia Gaby Molina, registro para acceder al programa D4TA de internet gratuito
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:17:33
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero del 2026.- La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, anunció el arranque del registro al programa “D4TA”, cuyo objetivo es brindar internet gratuito a estudiantes de bachillerato y universidades en la entidad, con el fin de fortalecer su desempeño académico y reducir la brecha digital.

En conferencia de prensa, la encargada de la política educativa de la entidad señaló que el apoyo contempla 4 gigabytes de navegación por 30 días, redes sociales ilimitadas y la posibilidad de compartir internet; destacó que esta herramienta permitirá a los jóvenes acceder con mayor facilidad a plataformas educativas actualizadas y cumplir con sus actividades escolares sin limitaciones de conectividad.

Explicó, el beneficio está dirigido a alumnos de todas las instituciones públicas de nivel medio superior y superior, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como otros planteles en el estado.

Gaby Molina apuntó que el registro se realizará del 25 de febrero al 8 de marzo a través de la plataforma https://data.michoacan.gob.mx/, donde los estudiantes deberán ingresar su CURP y matrícula para generar su solicitud; en algunos casos, la información aparecerá precargada y solo deberá confirmarse. Cabe precisar que los alumnos de la UMSNH tendrán que completar datos adicionales.

Una vez validado el proceso, los beneficiarios recibirán un folio y una clave de canje, documentos indispensables para recoger el chip del 17 al 27 de marzo.

