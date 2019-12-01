Alexis Velázquez inaugura rehabilitación en Unidad Médica Rural de Capacho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:29:12

Huandacareo, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la inauguración de la rehabilitación de la barda perimetral de la Unidad Médica Rural en la Tenencia de Capacho, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los espacios de atención a la salud en el municipio.

En esta obra se realizó una inversión de $159,721.54 pesos, destinada a la rehabilitación de 52 metros cuadrados, donde se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento con concreto y acero, dejando lista y segura tanto la barda como su base estructural, garantizando mayor protección para la unidad médica.

El alcalde destacó que estas acciones no solo mejoran la infraestructura, sino que brindan mayor seguridad a pacientes, personal médico y familias que acuden diariamente a recibir atención.

“Seguimos trabajando para que nuestros espacios de salud estén en mejores condiciones. Esta obra representa seguridad y tranquilidad para las familias de Capacho y de todo Huandacareo”, expresó Alexis Velázquez.

El Gobierno Municipal de Huandacareo refrenda su compromiso de invertir en obras que impacten directamente en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.