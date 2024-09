Alcaldesa de Churumuco se queda en el PRI, no se va al PRD

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre del 2024.- Presidenta municipal de Churumuco, no se va al Partido de la Revolución Democrática, permanece en el Partido Revolucionario Institucional.

Fue a través de un mensaje de audio que la alcaldesa Judith Chino Camacho, de extracción priista aclaró que

no ha cambiado de afiliación partidista, como lo señaló este lunes, en rueda de prensa Octavio Ocampo Córdova, lider estatal del PRD.

"Mi afiliación es priista y lo seguirá siendo así, como el gobierno municipal que encabezo, continuará siendo emanado del Partido Revolucionario Institucional", apunta en su audio la alcaldesa.

Al respecto Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, señaló al líder y diputado del PRD Ocampo Córdova como un político que se conduce de manera poco limpia

"Por personajes como él la politica esta devaluada, no tienen principios , no tienen dignidad te dicen una cosa y mañana otra y es trapecista político brincan como los changos", apuntó Memo Valencia, coordinador de la bancada priista y recordó el caso de Irimbo, donde el PRD no descarta una alianza con Morena y Verde Ecologista para las elecciones extraordinarias de dicha demarcación.