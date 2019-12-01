Alcalde de Yurécuaro reporta control de brote de sarampión tras vacunar a más de 35 mil personas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 16:40:50

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, informó que la situación del sarampión en su municipio está controlada, luego de enfrentar un brote que generó más de 100 casos entre julio y noviembre del año pasado.

Navarro Arellano explicó que la mayoría de los contagios se vincularon a personas que llegaron al municipio tras haber estado en otras regiones, incluyendo casos asociados a jornaleros que retornaban de Chihuahua y los primeros casos provenientes de Guerrero, sin que contaran con la vacuna.

"Mi municipio fue un caso donde Michoacán representa más casos del sarampión, pero todo el tema fue que vinieron de Guerrero, el primer caso de una niña, sin vacunarse", señaló el edil.

Informó que ante la emergencia, el gobierno municipal implementó una estrategia de vacunación masiva desde mediados de 2025.

"Nosotros implementamos acciones de salir a vacunar de casa por casa. Yo contraté enfermeras, contraté brigadistas para poder hacer y blindar lo que era el municipio", destacó el presidente. En la jornada de vacunación se logró inocular a más de 35 mil personas.

El alcalde de extracción morenista apuntó que actualmente, el municipio mantiene la vigilancia activa, ya que continúan las jornadas de vacunación, reforzadas por la llegada de migrantes en diciembre pasado.

Al 31 de enero, solo se registra un caso activo de sarampión en la demarcación.