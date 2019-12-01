Alcalde de Celaya anuncia reestructura en SIDEC; nombra a Germán Vázquez y señala que a la directora “le falta barrio”

Celaya, Gto, 6 de abril de 2026.- En medio de una reestructuración interna del Sistema de Cultura Física y Deporte (SIDEC), el alcalde Juan Miguel Ramírez anunció la salida de Germán Arredondo Ramírez, así como la incorporación de Germán Vázquez en un cargo clave dentro del organismo, lo que ha generado atención por sus declaraciones sobre el perfil que busca en su equipo.

Durante una rueda de prensa, el presidente municipal confirmó que Vázquez, quien se desempeñaba como asesor y enlace con la Secretaría de Gobernación, asumirá funciones operativas como una especie de subdirector. “Quiero que haya gente que tenga… no voy a decir una cosa como la que digo… que tenga barrio, que entienda la importancia de las ligas, que se vaya a las comunidades y colonias a organizarlas”, expresó.

El edil también informó que Moisés Naranjo Acosta será reubicado como jefe de la Unidad de Cultura Física, en sustitución de Germán Arredondo, quien será dado de baja del organismo, incluso sin haber sido notificado previamente.

Sobre la actual directora del SIDEC Alma Gorety Martinez García, el alcalde reconoció su desempeño, aunque consideró que su perfil es limitado en el trabajo comunitario. “La directora es muy buena, por eso sigue siendo la directora, pero le falta todavía barrio… ella viene de un deporte más estructurado, fue seleccionada nacional, y eso no cualquiera, pero yo quiero que el deporte llegue a todos”, señaló.

Ramírez explicó que su prioridad es fortalecer el deporte en colonias y comunidades, especialmente a través del programa de ligas. “Yo quería 100 ligas, pero 100 ligas grandes, fuertes, con decenas de equipos; no ligas de cinco equipos”, afirmó, al detallar que actualmente existen 67, pero busca consolidarlas y ampliarlas.

El alcalde dejó claro que no habrá compromisos con ningún funcionario y que todos estarán bajo evaluación constante. “No hay compromiso con nadie. Si no funcionan, les damos las gracias. Aquí lo importante es que trabajen bien y sirvan a la ciudadanía”, advirtió.

Finalmente, reiteró que los cambios forman parte de una estrategia para ampliar el acceso al deporte en zonas populares. “Lo que quiero son niñas y niños de colonias y comunidades que no tienen acceso a nada, que ahí hagamos deporte; ese es el objetivo”, concluyó.