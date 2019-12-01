Adolfo Torres mantienen diálogo permanente con vecinas y vecinos de Primo Tapia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 12:00:07

Morelia, Michoacán; 01 de julio de 2026.- Con el fin de mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con las y los representantes de la colonia Primo Tapia.

Durante el encuentro se presentaron los avances de las obras que actualmente se ejecutan en la zona para fortalecer el suministro de agua potable, acciones que permitirán brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad para las familias que habitan en este sector de la ciudad.

Asimismo, Adolfo Torres informó que ya se trabaja en una segunda etapa de obras complementarias, las cuales reforzarán la infraestructura hidráulica de la colonia y darán continuidad a los acuerdos establecidos con las y los vecinos.

Los representantes vecinales reconocieron el seguimiento que el organismo ha dado a los compromisos asumidos y acordaron fortalecer la comunicación con las y los encargados de calle, a fin de mantener informadas a todas las familias sobre los ajustes y avances.

Estas acciones reflejan la labor del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para mejorar la infraestructura hidráulica y la calidad de los servicios públicos.