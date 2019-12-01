Adolfo Torres destaca trabajo conjunto en la Expo Construcción CMIC Michoacán 2026

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.– En el marco de la Expo Construcción CMIC Michoacán 2026, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, y la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, participaron como representantes del municipio que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar.

Al respecto, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, celebró este tipo de encuentros al destacar que permiten fortalecer el trabajo en equipo, particularmente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, para concretar obras hídricas importantes, con altos estándares de calidad y que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Por su parte, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, subrayó que este tipo de espacios van directamente enfocados a las y los ciudadanos y a los sectores productivos, ya que representan un gran motor que impulsa la economía, fomenta la inversión constante y fortalece una sociedad más próspera.

En este importante encuentro también estuvieron presentes autoridades estatales y federales, así como representantes del sector de la construcción del estado, encabezados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consolidando un espacio de diálogo y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

Durante la Expo se reconoció el trabajo conjunto que se realiza entre las diferentes instancias gubernamentales para generar más y mejores obras en beneficio de las y los morelianos, así como de las y los michoacanos, de la mano de las y los constructores organizados.

Con esta participación, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con todos los sectores para impulsar el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento ordenado y sostenible de Morelia para así hacer de esta ciudad un el mejor lugar para vivir.