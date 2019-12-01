Adax Digitales exige diálogo abierto con el Congreso de Querétaro sobre derechos de las mujeres

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- A través e un comunicado de prensa, la colectiva Adax Digitales informó que se sostuvieron una reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, Sinuhé Piedragil Ortiz para dar seguimiento a los acuerdos generados la semana pasada al término de la sesión de pleno.



“Desde Adax Digitales A.C. informamos que el día de hoy sostuvimos una comunicación con el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, derivada de los acuerdos generados la semana pasada tras el cambio de la misma, en donde diversas colectividades solicitamos abrir el diálogo para dar seguimiento a los temas pendientes en la agenda de derechos de las mujeres”, dice el comunicado.

Entre los puntos planteados por nuestra organización se encuentran, de manera prioritaria: la discusión en el Pleno del dictamen relacionado con la iniciativa en materia de despenalización del aborto; la posibilidad de avanzar en el análisis de iniciativas mediante comisiones unidas, a fin de no retrasar procesos legislativos relevantes.

Se mencionó que durante la reunión, se precisó que los temas temas no avanzarían en tanto no exista un trabajo previo de cabildeo por parte de las organizaciones, así como una postura de resistencia para abordar de manera integral las iniciativas relacionadas.

“Consideramos importante señalar que, en el desarrollo del diálogo, se generaron condiciones poco propicias para una interlocución abierta, al cuestionarse la forma de organización colectiva con la que trabajamos desde la sociedad civil”.

Reconocemos la importancia del diálogo institucional; sin embargo, éste debe darse en condiciones de respeto, apertura y disposición real para avanzar en los temas que representan una deuda histórica con las mujeres en Querétaro.

“Desde Adax Digitales reiteramos que nuestra participación se construye desde el trabajo colectivo, con una representación legal clara, pero con una base social amplia que da sustento a nuestras acciones”

Aclararon que Adax Digitales seguirá insistiendo en la necesidad de que el Congreso del Estado asuma su responsabilidad en la discusión y resolución de estos temas, priorizando los derechos humanos por encima de posturas personales o políticas.