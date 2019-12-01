"A los jóvenes ya no se les puede relegar; deben tomar decisiones": Carlos Torres Piña en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, a 28 de junio de 2026.– Con una visión que entrelaza el orgullo por la historia prehispánica de la región y la enorme vocación agrícola de municipios como Zitácuaro, Benito Juárez y Jungapeo, el maestro Carlos Torres Piña encabezó una rueda de prensa en esta ciudad, en el marco de sus recorridos informativos en busca de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Michoacán.

Lejos del discurso político acartonado, Torres Piña se mostró receptivo y humano ante las realidades locales, reconociendo el gran impacto de la exportación de guayaba, la ganadería y el reciente auge aguacatero. Subrayó la urgencia de respaldar al campo mediante proyectos de tecnificación de agua de riego —como en su momento lo hizo el Gobierno de la República— y de no bajar la guardia en materia de seguridad para mantener la confianza de los empresarios que invierten en la región y aprovechar la conectividad estratégica con el Estado de México.

Al ser cuestionado sobre su tranquilidad personal, el aspirante reflexionó de manera muy humana: “Cuando la conciencia está tranquila, uno está tranquilo”. En ese sentido, reconoció el orden y los resultados tangibles que se han percibido en la Fiscalía de esta región Oriente, asegurando que su quehacer político siempre se basará en tender puentes de diálogo y comunicación con la sociedad.

Al abordar la situación de la juventud michoacana, Torres Piña recordó con empatía sus propios inicios, señalando que históricamente a los jóvenes se les ha relegado a tareas menores dentro de la política: “Para mí no fue fácil crecer en la política, porque a los jóvenes nos traían pegando publicidad o con la matraca. Hoy tienen que formar parte de nuestras decisiones”.

Acompañado por diversos referentes sociales, el maestro manifestó su profunda preocupación por cómo la delincuencia organizada ha escalado en el uso de menores de edad, quienes ya no sólo actúan como "halconcillos", sino que se vuelven víctimas de un tejido social endeble.

Como respuesta, propuso ir más allá de las palabras: abrir espacios deportivos y políticos, mantener foros preventivos sobre riesgos digitales y secuestro virtual —los cuales ya se han llevado a 52 municipios— y generar empleos reales, recordando que él mismo impulsó la contratación de 450 jóvenes de entre 22 y 25 años en la Fiscalía General del Estado. “Los valores se adquieren en casa, pero todos debemos contribuir a recuperarlos para que nuestros muchachos no caigan en adicciones o en manos de la delincuencia”, enfatizó.

Además, mencionó que hoy se requiere hacer justicia a los adultos mayores ante un delito silencioso pero doloroso en la entidad: el daño patrimonial. Señaló que este sector con frecuencia sufre el robo de sus tarjetas del Bienestar o son víctimas del despojo de sus bienes, a veces a manos de sus propios familiares. Urgió a crear una política de atención y acompañamiento legal, lamentando que por años la falta de carpetas de investigación judicializadas dejara a estas víctimas en el desamparo.

Asimismo, se pronunció a favor de revisar los esquemas de salud pública estatal para ampliar los servicios a todos los michoacanos, reforzando los programas oncológicos que se han impulsado en la entidad para niños y mujeres con cáncer.

"Colaboración sí, sumisión no" ante presiones externas.

Al tocar temas de índole nacional e internacional, específicamente respecto a la reciente amenaza de un incremento del 25% en aranceles y la postura de la Presidenta de la República en defensa del Tratado de Libre Comercio, Torres Piña fue contundente en respaldar la soberanía de México.

"Veo a la Presidenta con las faldas bien puestas; ha sabido salir adelante y defender al país. Ambas naciones saldrían afectadas con estas medidas. Las presiones no se pueden permitir; el extranjero no puede participar en las decisiones de los mexicanos. Hacemos valer el estado de derecho: colaboración sí, sumisión no", puntualizó de manera enérgica.

Finalmente, al definir los tres talentos que rigen su vida y su proyecto, Torres Piña no dudó en contestar: tolerancia, saber escuchar y disciplina. Bajo estos principios, hizo un llamado directo a los demás liderazgos y aspirantes de Morena a caminar en armonía, respetando las reglas de la convocatoria y evitando las confrontaciones internas.

“El objetivo es el mismo, no debe haber discrepancias. Nos corresponde recorrer Michoacán casa por casa, dialogar para encontrar puntos de coincidencia y pregonar con el ejemplo. Los equipos deben sumar para que salgamos unidos y fuertes en la defensa de la soberanía”, concluyó.