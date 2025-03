“Yo no viajo en primera clase”: Claudia Sheinbaum manda recado a Gerardo Fernández Noroña

Ciudad de México, 21 de marzo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, opinó sobre la polémica existente en torno al viaje a Francia del senador Gerardo Fernández Noroña, al asegurar que ella no viaja en primera clase.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que respeta mucho al presidente del Senado de la República y señaló que cada quien decide como viajar.

“Cada quien. Yo por ejemplo no viajo en primera clase, y miren que hemos viajado y aquí está Paulina de testigo de que muchas veces llegan y dicen ‘oiga presidenta, por favor pase a primera clase’, no”, declaró al respecto.

“Ahora, yo mido 1.62, ¿Gerardo cuánto mide? 1.84, 1.90. A mí las piernas me caben muy bien, él es más alto”, puntualizó.

“Yo respeto mucho a Gerardo Fernández Noroña y pues cada quien que decida”, dejó en claro.

Así mismo, la mandataria mexicana indicó que debe ser el propio Fernández Noroña quien explique su viaje.

“Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor. En fin, no me voy a meter a la polémica y ya pues que Gerardo explique”, sentenció.