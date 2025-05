Sheinbaum respalda a Marina del Pilar: "la quiere mucho la gente", asegura

Ciudad de México, a 19 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y aseguró que “la quiere mucho la gente”, además de consideró que es una gran gobernante.

“No hay ninguna información en la FGR que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California y pues claro hay, ella informó que le fue retirada la visa; la Embajada de Estados Unidos dice que es información privada que no se puede dar información y hasta ahí, no hay nada más”, comentó la mandataria mexicana.

Lo anterior, luego de que en días pasados, el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa al igual que a su esposo Carlos Torres.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal señaló que de momento no hay información de que EEUU lleve a cabo una investigación en contra de la mandataria estatal de extracción morenista.

"Nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República”, dijo la mandataria mexicana.