Sheinbaum reacciona a críticas por nombramiento de López-Gatell: “increíble escándalo”, dice

Ciudad de México, a 1 de junio 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las críticas que recibió por el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que sus opositores armaron un “increíble escándalo” y resaltó que el ex funcionario federal cuenta con un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Hopkins, una institución privada en Baltimore, Estados Unidos.

En la previa, la jefa del Ejecutivo federal comentó que el nombramiento del ex subsecretario de Salud federal, no “requiere” ratificación por parte del Senado, aunque no precisó a partir de cuándo asumiría el cargo de representante de México ante la OMS.

López Gatell, fue el encargado de gestionar las decisiones del país durante la pandemia de Covid-19 y recibió críticas de varios sectores de la sociedad por su manejo de la crisis sanitaria en la que, según reportes independientes, fallecieron más de 800 mil personas en la República Mexicana.