Sheinbaum destaca espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:47:14
Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó la participación de Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebró en el Levi´s Stadium, en Santa Clara, California.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que el artista puertorriqueño mandó un mensaje de unión de todo el continente porque mencionó a todos los países que conforman esta región.

Asimismo, comentó que el eslogan “Lo único más fuerte que el odio, es el amor”, que utilizó el cantante, refleja las raíces de los pueblos originarios.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que para consolidar esta región es importante la cooperación para el desarrollo, lo que le permitiría ser más competitivos con respecto  a otras zonas del mundo.

Noventa Grados
