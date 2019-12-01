Se mantienen las bajas temperaturas; ingresa el frente frío 28 al país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:27:56
Ciudad de México, a 14 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que se mantendrán las bajas temperaturas en gran parte del país debido al ingreso del Frente Frío número 28.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se desplazará sobre el norte del territorio junto a su masa de aire polar, por lo que originará lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

También se esperan intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Así como l ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro, oriente, sur y sureste del país.

Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Oaxaca; e intervalos de chubascos en Guerrero, con posible caída de granizo en Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.

