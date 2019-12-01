SCJN: Esquivel se pronuncia contra medida de congelamiento sin reglas claras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 20:37:42

Ciudad de México, 6 de abril de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, manifestó su postura en contra del congelamiento de cuentas bancarias sin lineamientos precisos, al advertir que no puede haber justicia sin reglas claras.

Al pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad 58/2022, la ministra señaló que cuando el Estado tiene la facultad de bloquear cuentas y dejar a una persona sin acceso a sus recursos, la ley debe establecer con claridad en qué casos, bajo qué procedimientos y con qué justificación puede aplicarse esta medida.

Indicó que, actualmente, estos criterios no están plenamente definidos, lo que genera un riesgo para la certeza jurídica de las y los mexicanos, quienes podrían quedar sujetos a decisiones basadas en parámetros ambiguos o indeterminados.

Si bien reconoció la importancia de combatir el crimen, subrayó que estas acciones no deben realizarse a costa de los derechos fundamentales ni de la seguridad jurídica.

Por ello, Esquivel Mossa informó que votó en contra del proyecto relacionado con dicha acción de inconstitucionalidad, al considerar que no garantiza plenamente estos principios.