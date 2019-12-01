Recolectan 700 kilos de residuos en jornada de limpieza en Playa Bonita, Campeche

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:53:31

Campeche, Campeche, 26 de febrero de 2026.- Como parte de la Estrategia Nacional de Conservación de Playas y Costas 2025-2030, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), a través de su oficina de representación en Campeche, participó en una jornada de limpieza en la localidad de Lerma.

Durante el recorrido de un kilómetro en Playa Bonita, se recolectaron cerca de 700 kilogramos de residuos sólidos, los cuales recibirán una disposición adecuada conforme a la normatividad ambiental.

La actividad se realizó en coordinación con la Séptima Zona Naval de la Secretaría de Marina (Semar), sumando esfuerzos institucionales para fortalecer la protección y conservación de las costas campechanas.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reducir la contaminación marina, promover la participación comunitaria y fomentar una cultura de cuidado ambiental en zonas costeras, consideradas clave para la biodiversidad y el desarrollo turístico de la entidad.