Rechaza AMLO indultar a Mario Aburto, tras petición de hijo de Colosio

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 30 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó indultar a Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ya que es “un asunto de Estado”.

“Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un dirigente, un candidato a la Presidencia de la República (…) Esto es un asunto de Estado, por lo general las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estadio ningún se aclaran”, declaró el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal contestó a la petición de indulto que le hizo Luis Donado Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo del presidenciable priista asesinado, y dijo que no podía hacerlo.

“No debemos nosotros decir ‘ya vamos a darle vuelta a la hoja’. También aprovechó para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata se un asunto de Estado”, indicó el presidente López Obrador.