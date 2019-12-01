Prevén marchas y concentraciones este 25 de febrero en la CDMX; tome precauciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:50:16

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- Este miércoles 25 de febrero se esperan al menos dos marchas y ocho concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones viales a lo largo del día.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones, las actividades comenzarán desde la mañana y se extenderán hasta la tarde-noche, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

Marchas

A las 12:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 marchará del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ubicado en avenida Insurgentes Sur 489, hacia la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Más tarde, a las 17:00 horas, la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo saldrá en marcha desde la estación Chabacano de la Metro de la Ciudad de México, así como desde el cruce de avenida Insurgentes Sur y Paseo de la Reforma, con destino al Edificio de Gobierno.

Concentraciones y eventos

A las 8:30 horas, el Comité Ejecutivo de la Sección IX de la CNTE realizará un evento en el Auditorio Mtro. Agustín Ascensión Vásquez, en la colonia Centro Histórico.

A las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 llevarán a cabo una asamblea informativa en la Secretaría de Gobierno. A la misma hora, el Movimiento Antorchista Nacional y de la CDMX ofrecerán una conferencia de prensa en la Fonda Margarita, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas, el colectivo nacional No Más Presos Inocentes acudirá a los juzgados de control del Reclusorio Varonil Oriente.

Posteriormente, a las 13:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 instalará una mesa informativa itinerante en el cruce de avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

A las 16:00 horas, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina realizará un mitin en el Hemiciclo a Juárez.

En tanto, a las 17:00 horas, vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo efectuarán un cierre simbólico en Parque Lira.

Durante el día, la Confederación Sindical de las Américas sostendrá una reunión en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Autoridades capitalinas recomiendan a la ciudadanía anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los avisos oficiales para evitar contratiempos en la movilidad.