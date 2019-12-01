Prevén lluvias muy fuertes en al menos 4 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:14:17

Ciudad de México, a 21 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el monzón mexicano provocará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

Además de puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Estado de México y Chiapas; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Igualmente se dio a conocer que todas las precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente y centro del país.

Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.