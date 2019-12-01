Prevén lluvias muy fuertes en al menos 4 estados

Prevén lluvias muy fuertes en al menos 4 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 07:14:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 21 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el monzón mexicano provocará  lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

Además de puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Estado de México y Chiapas; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de  México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Igualmente se dio a conocer que todas las precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas del noroeste, occidente y centro del país.

Asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras muerte de menor, FGE investiga medidas de seguridad del tren
Abandonan arsenal, estupefacientes y casi medio millón de pesos tras persecución en León
Fiscalía logra procesos penales contra tres presuntos extorsionadores en Guanajuato
Guardianes del Camino refuerzan vigilancia, acompañamiento y auxilio en 15 rutas carreteras de Michoacán
Más información de la categoria
Golpe multimillonario al crimen: aseguran más de tres toneladas de estupefacientes en Sonora
Michoacán: A nombre de víctima de explosión de mina, regidora regresa a alcaldesa de Apatzingán “muletas de juguete” que le dieron como apoyo; Cabildo se niega a respaldar a sobrevivientes
¿Promoción personalizada con recursos públicos? Alcaldesa de Zacapu, Michoacán, usa oficinas de gobierno para regalar computadora rotulada con su nombre 
Desmantela Marina laboratorio clandestino en Arteaga, Michoacán 
Comentarios