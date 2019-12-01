Prevén lluvias fuertes, granizo y fuertes rachas de viento en CDMX para este miércoles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:46:13

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2026.- La Ciudad de México enfrentará a partir de este miércoles condiciones meteorológicas adversas, con posibilidad de lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento, por lo que autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse con distinta intensidad en diversas zonas de la capital, acompañadas de viento y posibles descargas eléctricas, condiciones que podrían generar afectaciones en vialidades y zonas susceptibles a encharcamientos.

Durante este martes ya se registraron lluvias ligeras y regulares en alcaldías como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Benito Juárez, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas.

Ante el panorama previsto para las próximas horas, se exhortó a los habitantes de la capital a tomar precauciones, especialmente durante sus traslados, evitar zonas donde puedan registrarse inundaciones y asegurar objetos que pudieran ser desplazados por las rachas de viento.

Las autoridades capitalinas continuarán con la vigilancia meteorológica y pidieron a la población consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones y posibles cambios en las condiciones del tiempo.