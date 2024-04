Por la vía legal, Zoo de Morelia exige a Ayuntamiento que pague daño por desfogue

Morelia, Michoacán, a 02 de abril del 2024.- Julio César Medina Ávila, director del Zoológico de Morelia, acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia penal contra quién resulte responsable por el daño a las instalaciones del parque, luego de que el Organismo Operador de Agua Potable de Morelia (OOAPAS) realizó el desfogue de lodos que les provocó inundaciones hasta de 30 centímetros en diversas zonas. Busca que el ayuntamiento de Morelia se responsabilice de las reparaciones que implica y las costee.

En entrevista al acudir ante el órgano autónomo, el funcionario estatal informó que se interpondrá una denuncia penal por el delito de daño a las cosas y al patrimonio del estado, además de que se acudirá ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para tomar acciones legales por omisión en la función pública.

Agregó que también acudirán ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Procuraduría Ambiental del Estado (Proam), la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), pues la liberación de estos lodos constituye daño ambiental, además del registrado al interior del parque.

Expuso que el daño fue considerable pues el lodo y las aguas invadieron 12 albergues, lo que dejó a más de 50 ejemplares en riesgo, por ejemplo, el jaguar blanco decomisado por la PROFEPA, pues dicho refugio deberá levantarse y plantar pasto nuevo; además de ello, hay dos hectáreas de sendero que deberán rehabilitarse, también está detenida la operación del tren terrestre, lo que genera mayores pérdidas económicas, aproximadamente 15 mil pesos diarios solo por esta atracción.

Medina Ávila enfatizó que la vida de los ejemplares no está en riesgo, pues han recibido tratamientos médicos preventivos; "el protocolo preventivo que se activa de inmediato es lavar los dormitorios, cambiamos las camas y se enjuagaron los ejemplares y se les suministró algunos medicamentos preventivos, desparasitante, ácidos grasos Omega 3 ricos para no afectar la piel, que no vaya a resecar, que no vayan a presentar una dermatitis, además de antihistamínicos".

Declaró también que hasta ahora el ayuntamiento de Morelia no lo ha buscado ni ha establecido comunicación con él, sino que han intentado deslindarse a través de comunicados de prensa; precisó que ya se enviaron las muestras de los lodos a un laboratorio medioambiental certificado y los resultados estarán listos en aproximadamente tres semanas y se conocerá el nivel de metales pesados que contenían.