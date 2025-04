"No soy partidaria" de prohibir corridos que hacen apología a la violencia, declara Sheinbaum

Ciudad de México, a 16 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no es partidaria de prohibir en su totalidad los corridos que hacen apología a la violencia.

“Yo no soy partidaria de las prohibiciones, en este caso, hay otros que me parecen que son importantes como el caso de los dulces en las escuelas que ahora no se permite porque es un tema de salud pública, en este caso, esta forma de establecer letras en la música es un fenómeno que ocurre”, sostuvo.

En ese sentido, la mandataria mexicana indicó que lo mejor es apostar por la educación y que sea la propia sociedad quien deje de consumir los narcocorridos.

“Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación, y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se, claro que se llega a extremos que son delitos como ocurrió en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante hizo referencia a que hay varios municipios en el país que han decidido que no se toquen los narcocorridos en espacios públicos, no en las casas de los quienes los escuchan.