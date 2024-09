“No pasó a mayores”: AMLO minimiza “botellazo” sufrido en Veracruz

Ciudad de México, 23 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó el intento de agresión que sufrió en Veracruz, sitio donde le arrojaron una botella, al asegurar que “no pasó a mayores”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que hay conservadores que están enojados con la Cuarta Transformación que se lleva a cabo en el país.

“Ayer me tiraron una botella de agua. Es que yo empecé jugando béisbol, era fielder imagínense si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores”, declaró.

“Entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismos ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene de conservar, de mantener el status quo, pero eso ya no se puedo, entonces ahí se les va pasando el enojo”, señaló.

“Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada (…) No pasa a mayores”, puntualizó.