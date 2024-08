"No deben existir venganzas políticas", opina AMLO sobre situación de Javier Corral

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 27 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador opinó que “no deben de existir las venganzas políticas”, en relación a la orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“Él está viendo su caso y es una cuestión jurídica y legal, nosotros, yo por la experiencia que he vivido y padecido, creo que no debe de haber venganzas políticas”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró que la situación del ex panista es una venganza manejada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), porque “no lo ven con buenos ojos2 y no quieren que esté en el Senado.

“Siento que el querer detener a Corral llevaba ese propósito, era un venganza porque sus adversarios en Chihuahua, del PRI y del PAN, no lo ven con buenos ojos, y no querían que llegara al Senado o no quieren que llegue a ser senador”, señaló.

Asimismo, el presidente López Obrador consideró que no deben existir venganzas contra servidores públicos ni usarse la ley para impedir sus derechos políticos.