Morena Jalisco marca distancia tras caída del alcalde de Tequila: “nadie está por encima de la ley”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 08:32:56
Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero del 2026.- Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego N., Morena Jalisco afirmó que nadie está por encima de la ley y subrayó que el caso debe resolverse con estricto apego al Estado de Derecho.

A través de un posicionamiento, la dirigencia estatal del partido señaló que las autoridades competentes deben actuar conforme a los procedimientos legales y garantizar el debido proceso, así como el derecho a la defensa del edil.

"Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. En este caso y en cualquier caso,nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley", dejaron en claro.

Así mismo, Morena Jalisco reiteró que serán las investigaciones y las instancias de justicia las encargadas de determinar posibles responsabilidades, sin privilegios ni excepciones para ninguna persona.

La fuerza política insistió en que se debe permitir que el proceso legal siga su curso y se esclarezcan los hechos conforme a la ley.

