Lo importante es defender el proyecto por encima de aspirantes, asegura Sheinbaum sobre proceso interno de Morena

Lo importante es defender el proyecto por encima de aspirantes, asegura Sheinbaum sobre proceso interno de Morena
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 10:20:23
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Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- Lo más importante es la defensa del proyecto por encima incluso de las personas, apuntó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser cuestionada sobre el proceso interno de Morena rumbo al proceso electoral 2026-2027.

“Lo que concierne a Morena es Morena, ahí sí no nos metemos”, declaró la mandataria mexicana en conferencia de prensa desde Michoacán luego de ser cuestionada sobre el proceso de definición del Coordinador estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

En este sentido, recalcó que el partido Morena cuenta con mecanismos para resolver la elección de sus candidaturas desde su formación, por lo que, reiteró, la defensa es por el proyecto de nación que promueve la Cuarta Transformación.

“Todas y todos debemos defender a México siempre. La soberanía y un proyecto en el que creemos y cree el pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum subrayó que la 4T cuenta con una aprobación muy importante del pueblo de México, de manera que los aspirantes deben de pensar en ello, así como en el proyecto que podrían plantear para Michoacán.

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