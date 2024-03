Irrupción violenta de normalistas en Palacio Nacional es un acto clarísimo de provocación: AMLO

Ciudad de México, 6 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un “acto de provocación clarísimo” la irrupción violenta de estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante la mañana de este miércoles en Palacio Nacional.

Desde el recinto, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseveró que no caerá en actos de provocación y que inclusive el secretario de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina, atenderá a los normalistas inconformes.

“Es un movimiento en contra de nosotros, que llevan como una semana. Fueron a Gobernación y rompieron vidrios, ayer fueron a la Lotería Nacional, es un plan de provocación clarísimo y nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, aseguró el mandatario mexicano.

“No, no, no, no va a escalar, lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta y no lo vamos a hacer, nosotros no somos represores”, dejó en claro ante los medios de comunicación que cuestionaban sobre la situación.

Cabe destacar que un grupo de normalistas encapuchados proveniente de Ayotzinapa irrumpió de manera violenta durante la mañana de este miércoles en Palacio nacional mientras se llevaba a cabo la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo federal en el Salón Tesorería.

Así mismo, los inconformes lanzaron petardos contra una puerta de acceso del recinto nacional, que se ubica sobre la calle Moneda e inclusive lograron derribar la puerta al impactarla con una camioneta de la Comisión Federal Electoral, no obstante, no lograron ingresar al lugar donde se llevaba a cabo la conferencia del presidente de México.