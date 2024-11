Instituto Electoral de Sinaloa desecha solicitud de revocación de mandato contra Rubén Rocha

Culiacán, Sinaloa, a 13 de noviembre de 2024.- Este miércoles, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) desechó la solicitud que un grupo de ciudadano presentó para iniciar un proceso de revocación de mandato contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, el órgano electoral dio a conocer que no es viable la revocación de mandato bajo el argumento de que no se pueden aplicar leyes de manera retroactiva, ya que durante el proceso electoral de 2018 no existía ninguna disposición legal que permitiera la terminación anticipada de su administración.

El Instituto recordó que fue apenas el pasado 2 de febrero del 2024 cuando se publicó la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Sinaloa, con lo cual no puede aplicarse al actual gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, sino hasta el siguiente gobernante que inicie labores a partir del 2027.

El argumento presentado por el IEES, según el consejero presidente se sustenta en que ya existen antecedentes que respaldan dicha resolución, pues recordó que en el estado de Chihuahua hubo una sentencia donde los jueces determinaron improcedente la Revocación de Mandato contra la gobernador de esa entidad por el principio de no retroactividad que se plantea en el artículo 14 de la Constitución.

Fue el pasado 24 de agosto cuando integrantes del Colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa presentó ante el Instituto una solicitud por escrito para iniciar el proceso de revocación de mandato del gobernador, ante la “ingobernabilidad “ que se vive en la entidad derivado de la pugna de dos facciones del cártel de Sinaloa.