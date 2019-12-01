Imputan a Javier Duarte por su presunta participación en el desvío de subsidios federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:14:10

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó a Javier Duarte de Ochoa por su presunta participación en el desvío de subsidios federales destinados a un fondo de apoyo para personas con discapacidad en Veracruz.

Durante la audiencia, el exgobernador sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta impedir su liberación a toda costa y afirmó que el proceso en su contra tiene un trasfondo político.

Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el martes 17 de febrero cuando se determine su situación jurídica.

En caso de que el juez decida vincularlo a proceso, esto complicaría su posible salida de prisión, programada para el 15 de abril de 2026.

Según las autoridades, entre 2012 y 2014, durante su administración en Veracruz, funcionarios estatales habrían utilizado diversas cuentas bancarias para desviar recursos federales que debían destinarse a un fondo de apoyo para personas con discapacidad.

Se estima que, a través de estas operaciones, se ocultó el destino de aproximadamente cinco millones de pesos.