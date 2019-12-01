Imputan a Javier Duarte por su presunta participación en el desvío de subsidios federales

Imputan a Javier Duarte por su presunta participación en el desvío de subsidios federales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:14:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó a Javier Duarte de Ochoa por su presunta participación en el desvío de subsidios federales destinados a un fondo de apoyo para personas con discapacidad en Veracruz.

Durante la audiencia, el exgobernador sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta impedir su liberación a toda costa y afirmó que el proceso en su contra tiene un trasfondo político.

Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el martes 17 de febrero cuando se determine su situación jurídica.

En caso de que el juez decida vincularlo a proceso, esto complicaría su posible salida de prisión, programada para el 15 de abril de 2026.

Según las autoridades, entre 2012 y 2014, durante su administración en Veracruz, funcionarios estatales habrían utilizado diversas cuentas bancarias para desviar recursos federales que debían destinarse a un fondo de apoyo para personas con discapacidad.

Se estima que, a través de estas operaciones, se ocultó el destino de aproximadamente cinco millones de pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida
Choque de motocicletas deja un fallecido y un herido en la colonia Rancho Seco de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Desmantelan sistema de “halconeo” en Zamora, Michoacán: aseguran 11 cámaras clandestinas
Comando armado ataca al convoy de Pepe Aguilar en Zacatecas
Comentarios