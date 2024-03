IEEQ contabiliza nueve casos de violencia de género

Querétaro,Querétaro,06 de marzo 2024.- La consejera presidenta del Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez informó en rueda de prensa que en se tienen inscritas a nueve personas en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pero cada caso tiene ciertas particularidades por eso es complejo pronunciarse de manera general.



Afirmó que cada uno de los casos se debe de manejar de forma particular para determinar la forma en la cual debe de ser sancionado o no; ya que no se puede especular de forma general, ni particular por que existen muchas variantes e hipótesis que podrían coincidir con la temporalidad de la difusión en el registro.



“Cada caso se tiene que valorar en lo particular y una vez que sea el registro porque estas nueve tienen calidades y cualidades diferenciadas, puede ser que alguna sí se suspendió o no, son varias las hipótesis, ejemplo hay algunos que tiene vigencia de la sanción, pero puede no coincidir con la temporalidad que se les da difusión en esta lista por eso es que la Sala Superior que habla de sentencias firmes y ahora adicionó la vigencia y en este sentido se estará revisando caso por caso”, dijo.



En el caso particular del alcalde con licencia de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera aseguró que hasta el momento el IEEQ no está posibilitado para emitir una opinión sobre si puede o no contender en el proceso electoral a pesar de que esta ínclito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



“Como nos plantean un caso en específico no podríamos pronunciarnos al respecto porque aún no es el momento de los registros, sin embargo, el procedimiento a seguir es que del 3 al 7 de abril serán los registros y una vez que se solicite se implementa lo establecido en los lineamientos de registro de candidaturas que es verificar si esta con sentencia firme y vigente”, dijo.