Fiscalía de la Ciudad de México incurrió en obstrucción a la justica: Fiscalía Anticorrupción Chihuahua

Ciudad de México, 15 de agosto del 2024.- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de incurrir en obstrucción a la justicia por impedir la detención del político morenista Javier Corral.

En entrevista para el medio de comunicación Radio Fórmula, Abelardo Valenzuela calificó de inadmisible lo ocurrido durante la noche del miércoles, donde se presentaron en un restaurante de la capital para detener al exgobernador de Chihuahua, sin lograr su objetivo por la intervención de la Fiscalía capitalina.

“Están obstruyendo la justicia, lo rescataron a la brava. Es algo inusual, increíble, inadmisible”, externó en la entrevista.

“Esta persona (Javier Corral) estaba resguardada por elementos o agentes que suponemos que son elementos de la Sedena o del Estado Mayor Presidencial, eran seis agentes que estaba resguardado”, expuso.

En ese sentido, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua afirmó que no se debe desviar el fondo del asunto, el cual es que Javier Corral incurrió en un delito.

“Aquí hay un claro delito: una desviación de 98 millones de pesos que se le pagaron a un particular, a un privado, para supuestamente reestructurar una deuda cuando no había necesidad de hacerlo, y además no hay ni siquiera entregables”, sentenció.