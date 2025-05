En mensaje por Día de las Madres, Sheinbaum reitera que "es tiempo de mujeres"

Ciudad de México, a 10 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo publicó un videomensaje en sus redes sociales en el que envió un “afectuoso” saludo y felicitación por el Día de las Madres y reiteró que “es tiempo de mujeres”.

“Valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días, a la familia, decirles que hay que cuidar a la mamá, la mamá no sólo nos cuida, nosotros también debemos cuidar a las mamás. Tenemos que apoyarlas, el trabajo del hogar no solo es de la mujer, es de todas y de todos”, declaró la mandataria mexicana.

Además, indicó que se debe cuidar y valorar a las mamás todo el año, no solo el 10 de mayo; además, mandó un abrazo a las madres de México y agradeció de manera particular a su madre por todo lo que le ha enseñado.

“Cuidemos a las mamás no sólo el 10 de mayo, sino todo el año, los 365 días del año, decirle a las mujeres, a las mamás que es tiempo de mujeres, que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres podemos ser lo que queramos, un abrazo muy fuerte a las mamás de México y también aprovecho en lo personal, agradecerle a mi madre todo lo que me ha dado, y felicitarla mucho por inculcarme valores. Por cierto recuerden que lo material no es importante, lo más importante es lo espiritual, regalemos cariño, regalemos mucho amos y protejámonos entre todos. Que siempre vivan las mujeres mexicanas, que vivan todas las madres y que Viva México”, concluyó la presidenta Sheinbaum.