Embajador de EEUU destaca detención de 4 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco

Embajador de EEUU destaca detención de 4 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:44:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos, en México, Ronald Johnson, destacó y celebró la detención de cuatro presuntos miembros de la mayor organización criminal de Jalisco.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el diplomático afirmó que esas detenciones representan un golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que señaló como generadora de violencia y responsable del tráfico de drogas.

“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades.”, expresó el representante de EEUU en la República Mexicana.

Asimismo, el embajador Johnson resaltó la cooperación entre ambos países y sostuvo que el trabajo conjunto permitirá fortalecer el acceso a la justicia y avanzar en la seguridad de las comunidades de México y Estados Unidos.

En la previa, personal de seguridad federal capturó en operativos separados a Luis ‘N’, supuesto encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica a pistas clandestinas ubicadas en el occidente del país.

Así como a José ‘N’, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara; además de sus presuntos cómplices Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Erongarícuaro, Michoacán, aseguran un vehículo y equipo táctico con leyenda alusiva a una célula delictiva en Erongarícuaro: SSP
Hallan cadáver en Salvador Escalante, Michoacán
Madre e hijo de 6 años pierden la vida tras ser arrollados por auto en Veracruz; conductor huye
Crimen pasional en el Estado de México; expareja mata a mujer y su madre para recuperar a su hija; la niña está desaparecida
Más información de la categoria
Madre e hijo de 6 años pierden la vida tras ser arrollados por auto en Veracruz; conductor huye
Al menos 32 muertos tras colapso de grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia
Crimen pasional en el Estado de México; expareja mata a mujer y su madre para recuperar a su hija; la niña está desaparecida
Arrestan en Querétaro a “El Moncho”, presunto operador de banda dedicada al robo a transportistas
Comentarios