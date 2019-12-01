Embajador de EEUU destaca detención de 4 presuntos miembros de organización criminal de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:44:46

Ciudad de México, a 14 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos, en México, Ronald Johnson, destacó y celebró la detención de cuatro presuntos miembros de la mayor organización criminal de Jalisco.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el diplomático afirmó que esas detenciones representan un golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que señaló como generadora de violencia y responsable del tráfico de drogas.

“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades.”, expresó el representante de EEUU en la República Mexicana.

Asimismo, el embajador Johnson resaltó la cooperación entre ambos países y sostuvo que el trabajo conjunto permitirá fortalecer el acceso a la justicia y avanzar en la seguridad de las comunidades de México y Estados Unidos.

En la previa, personal de seguridad federal capturó en operativos separados a Luis ‘N’, supuesto encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica a pistas clandestinas ubicadas en el occidente del país.

Así como a José ‘N’, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara; además de sus presuntos cómplices Carlos ‘N’ y Mauricio ‘N’.