“El fin no justifica los medios”: responde Sheinbaum a Ken Salazar sobre detención de Zambada

Ciudad de México, 30 de octubre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le respondió al embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, al asegurar que “el fin no justifica los medios” en el caso de la detención del líder delincuencial mexicano Ismael Zambada en territorio americano.

“Lo comentamos hoy en el Gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, además es la FGR quien está investigando este caso y comentábamos que hay una frase que dice ‘el fin no justifica los medios’. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo”, declaró la mandataria mexicana desde su tradicional ‘Mañanera del Pueblo’ en Palacio Nacional.

“Y, en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía. Decir: la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin”, apuntó.

“Yo creo que es parte de lo que estamos planteando: no es la detención persé, sino cómo se hizo. Yo creo que todos y para eso se han creado instituciones, una Constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces, el fin no justifica los medios”, reiteró.

Cabe destacar que las declaraciones de la presidenta de México se dieron luego de que el embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, mostrara su “sorpresa” por el pedido de explicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a Washington tras la captura del Mayo Zambada el 25 de julio en un aeropuerto de Nuevo México.

“A mí me sorprende tanto que no se pueda decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado en los últimos tres años”, dijo el funcionario norteamericano en una conferencia de prensa.

“No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni el criado del Gobierno de Estados Unidos ni ciudadano estadounidense”, extendió.