Doña Raquel, la abuela de Carlos Manzo, conmueve al avanzar en silla de ruedas rumbo al Zócalo en marcha por justicia

Ciudad de México, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025.-

En medio de la marcha convocada por jóvenes y colectivos ciudadanos para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la figura de doña Raquel, su abuela, se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de la jornada al avanzar en silla de ruedas sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

Portando un sombrero y acompañada por familiares y manifestantes, la adulta mayor participó en el contingente que recorre la principal avenida de la Ciudad de México, entre consignas que exigen el esclarecimiento del homicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre. Durante su avance, responsabilizó públicamente a un diputado federal de ser el presunto autor intelectual del crimen, y demandó que se investigue a fondo su posible participación.

Relató que el día de los hechos esperaba reunirse con su nieto, pero en lugar de eso recibió la noticia de su asesinato, lo que describió como un momento de impacto emocional que la marcó profundamente. A su alrededor, cientos de personas corean consignas como “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, mientras la marcha continúa su ruta hacia la plaza central.

La presencia de doña Raquel en la movilización refleja el reclamo de las familias que buscan justicia y el cansancio social ante la violencia que se vive en distintas regiones del país, particularmente en Michoacán.