Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta agresión a su pareja

Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí por presunta agresión a su pareja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 19:27:39
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San Luis Potosí, 6 de abril de 2026.- El luchador profesional Alberto del Río fue detenido este lunes en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, tras ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja sentimental.

De acuerdo con reportes oficiales, la mujer solicitó apoyo a través del número de emergencias 911. Elementos de la Guardia Civil estatal acudieron al lugar luego de la llamada.

Las autoridades informaron que la víctima presentaba lesiones visibles, por lo que se procedió a la detención del presunto agresor en el sitio.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se determinará su situación legal y los cargos correspondientes.

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